Festa grande oggi ad Amalfi: Cherubino Lucibello compie 102 anni

Grande festa, oggi, ad Amalfi, dove Cherubino Lucibello ha raggiunto la veneranda età di 102 anni. Al diretto interessato sono giunti oggi gli auguri dell’amministrazione comunale: “Non occorre allontanarsi troppo da questi luoghi, in cui mare e rocce si fondo in un unicum, per scoprire l’elisir di lunga vita. La formula della longevitá, anche tra le colline che dominano Amalfi, risiede in quelle abitudini dell’antica civiltà a mezzadria tra la saggezza contadina, con la sua agricoltura eroica, e l’intrepida marineria. Un mix che ha consentito al nostro Cherubino Lucibello di raggiungere la veneranda età di 102 anni. È lui il più anziano del nostro tessuto cittadino ed a lui vanno oggi gli auguri dell’intera città".