La salernitana Anna Adamo nominata Ambasciatrice del Premio Coraggiosamente Donna

Quando si parla di "Donne di successo", quello di Anna Adamo è il primo nome che viene in mente. La nota giornalista di origini salernitane, ma romana d' adozione, infatti, nonostante la giovane età, è stata insignita di numerosi premi e riconoscimenti per il suo impegno a favore dei diritti delle Donne e delle persone con disabilità. Ne costituisce l'esempio la notizia giuntaci poco fa, la quale attesta sia Ambasciatrice del Premio "Coraggiosamente Donna" promosso dall' Associazione Rise Up con l'obiettivo di valorizzare e portare all'attenzione della collettività donne del territorio locale e nazionale che testimoniano in modo attivo, grazie alla loro determinazione e passione, la storia della loro crescita ed emancipazione. "È un onore per me essere Ambasciatrice del Premio Coraggiosamente Donna - ha dichiarato Anna-. Ringrazio Lucia Cerullo - Presidente dell'Associazione Rise Up - per aver visto nella mia storia e nel mio impegno quotidiano una persona meritevole di un riconoscimento così importante, che mi incita a proseguire con più forza e determinazione di prima." Le parole di Anna non lasciano spazio ai dubbi, il suo è un impegno che continua, per le donne, al fianco delle donne, per far si che nessuna venga lasciata sola o resti indietro.