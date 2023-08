Agropoli: atletica gratuita per i ragazzi, l'iniziativa

Atletica gratuita per i ragazzi dai 9 ai 16 anni, ad Agropoli: l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha risposto positivamente alla proposta dell’Asd Atletica Agropoli di patrocinare l’iniziativa “Lo sport come opportunità sociale e educativa, l’atletica leggera!”. Essa si rivolge a ragazzi vulnerabili e a rischio di devianza al fine di attenuare i fattori di rischio di esclusione sociale e favorire al contempo la loro integrazione nel tessuto collettivo della città. Il progetto consiste nel permettere a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni residenti nella città di Agropoli, collocati presso strutture per minori o appartenenti a nuclei familiari che presentano fragilità socio-economiche con Isee non superiore ad euro 7.000, di praticare gratuitamente le 20 discipline dell’atletica leggera per l’intero anno scolastico 2023/2024. Il numero di soggetti che può usufruire di tale misura è pari a 50 unità. Per accedere al beneficio i cittadini interessati dovranno presentare il modello di domanda presente sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.agropoli.sa.it, compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione richiesta. In alternativa, i documenti utili sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Le dichiarazioni

"L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore alle Politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo – è avvicinare i giovani allo sport e ai valori sani. Oggi troppi giovani e giovanissimi si perdono tra internet, videogiochi o addirittura non fa nulla, rischiando così che si riducano ad inseguire falsi ideali o a inseguire strade sbagliate. Promuovere lo sport significa inculcare nella mente di questi ragazzi il sacrificio, il gioco di squadra, il rispetto per l’altro. Una vera strada di vita virtuosa che riesce a formare nella giusta maniera coloro che saranno il futuro". "Da sempre – incalza Angelo Palmieri, presidente Asd Atletica Agropoli - abbiamo sognato di creare una società sportiva che fosse vicina a tutti e desse la possibilità a tanti di esprimersi e crescere attraverso lo sport. Negli anni abbiamo sempre creduto che bisogna partire dal territorio e in silenzio siamo stati vicini ad alcune realtà meno fortunate per possibilità economiche. Vogliamo con questo progetto unire le forze e dare un impulso reale allo sport cittadino credendo che attraverso la pratica sportiva si possano ottenere miglioramenti culturali e sociali per i sani valori che porta con sé. L'atletica, a nostro avviso, amplifica quanto detto perché nella sua individualità riesce a dare uno sprone importante alla quotidianità dei bambini e ragazzi che la praticano sentendosi in squadra, grazie alla grande realtà che rappresento che é l'Atletica Agropoli".