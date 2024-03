Salerno, nasce la squadra di nuoto per bambini e ragazzi autistici "Blu Life"

Nasce la squadra di nuoto per bambini e ragazzi autistici. La cooperativa Giovamente è pronta, finalmente, a scendere in acqua, questa volta in maniera ufficiale. Dopo mesi di prove e allenamenti é arrivato il momento di mettere a frutto quanto di buono i bimbi hanno appreso e tirato fuori nel corso di quest’anno e mezzo. Di qui l’annuncio della fondazione della squadra di nuoto Blu Life. Da questo momento, i piccoli atleti parteciperanno alle gare provinciali del circuito CSEN confrontandosi con tutti gli altri piccoli atleti di Salerno e provincia. “Un piccolo grande passo alla sensibilizzazione e all’apertura totale della nostra società. Lo sport è vita e lo è per tutti !!! Ogni singola forma ti vita sulla terra. Ora - sottolinea la cooperativa Giovamente - non ci resta che fare un in bocca al lupo alla nostra squadra. Supportiamo fin da subito i nostri bimbi, perché da oggi sono anche dei piccoli grandi atleti! Ad maiora”.

I ringraziamenti della cooperativa: