"Le Bamboccine di Lella" appassionano sempre di più i salernitani: in mostra alla Stazione Marittima

Stanno diventando sempre più famose le “Bamboccine di Lella”. E da domani (sabato 2 marzo) a domenica (3 marzo) saranno esposte alla Fiera dell’Artigianato e del Commercio che sarà ospitata all’interno della Stazione Marittima di Salerno dalle ore 10 alle 22.

La curiosità

Si tratta di creazione artigianali con pietre dure e materiali preziosi davvero uniche che stanno appassionando – anche grazie alla pagine Facebook “Le Bamboccine di Lella” – tantissimi salernitani e non solo. Per ammirarle, magari acquistarle e conoscere l’ideatrice, non resta dunque che recarsi nel weekend a “Salerno in Fiera”, dove ci saranno musica dal vivo, stand enogastronomici, prodotti biologici e vintage.