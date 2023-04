Curiosità nel Cilento, inaugurata la "Biblioteca della Terra" a Pollica

È stata inaugurata, sabato pomeriggio, al Castello dei Principi Capano, a Pollica, in occasione della 53esima Giornata della Terra, “Books & Seeds”, una biblioteca a tema che ospite libri per ragazzi.

L'evento

L’iniziata è stata curata da Sara Roversi e Grazia Gotti, e donata al Comune di Pollica da Bologna Children's Book Fair , Accademia Drosselmeier/Giannino Stoppani Cooperativa e Future Food Institute. "La biblioteca è un luogo unico al mondo, in quanto è la prima dedicata alla terra, con numerosi volumi a tema, e nasce a Pollica, la capitale della Dieta Mediterranea, che per noi rappresenta un modello al quale tutti dovremmo aspirare per il bene della terra e per il futuro dell'umanità", ha spiegato Sara Roversi. “Crediamo profondamente che l’unico modo per cambiare le sorti del nostro pianeta sia quello di fornire alle nuove generazione gli strumenti per il futuro e non c’è nulla di meglio di un libro, della cultura” ha evidenziato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.