"Archeolibro" protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, dal 4 al 5 novembre, arriva Archeolibro. Lo ha annunciato Flora Fortunata Rizzo, vicepresidente Nazionale Archeoclub D’Italia.

L'annuncio

"Archeoclub D’Italia, sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum con molteplici conferenze che si svolgeranno il 4 e il 5 Novembre - ha annunciato Rizzo - Attraverso l’Archeolibro racconteremo il territorio italiano. Archeolibro è il veicolo culturale dell’Archeoclub d’Italia che attraversa i territori. Domenica 5 Novembre, mediante la presentazione di libri e di studi, racconteremo l’Italia. Ed avremo anche gli autori in presenza. La sede Archeoclub D’Italia sede di Colli Albani, presenterà il libro Marino e la via Castrimeniense – Marino, 2021, sarà presente l’autore. Giansanti Matteo. La sede di Corato, presenterà invece Ambiente, Paesaggio e Archeologia del Parco dell’Alta Murgia - Pegasus Edizioni con l’archeologo Pierfrancesco Rescio. La sede di Lentini, invece sarà l’Istituto Comprensivo Statale Riccardo da Lentini a presentare Leontinoi: la Fondazione Greca. A Paestum ci sarà anche la sede di Manduria che illustrerà i QuaderniArcheo n.11 Periodico a cura dell’Archeoclub d’Italia sede di Manduria – Barbieri Editore – Manduria, maggio 2020. La sede di Ragusa illustrerà altri studi. Saranno presenti anche la sede di Rionero in Vulture, mentre la sede Archeoclub D’Italia presenterà la Strada Regia delle Calabrie: Itinerario attraverso Torre Annunziata. Ed ancora Archeoclub D’Italia, sede di Nocera Inferiore, si soffermerà su 50 anni di studi condotti sul territorio”. Lo ha annunciato Flora Fortunata Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia".

"ArcheoLibro - ha continuato la vicepresidente Rizzo - è la manifestazione nazionale di Archeoclub D’Italia, durante la quale presentiamo al pubblico quei lavori editoriali inediti realizzati dalle sedi territoriali. L’edizione 2023 si è svolgerà nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum con ben nove anteprime. Si tratta di testi che sono frutto di ricerche condotte sul territorio da Archeoclub D’Italia. In 50 anni le nostre sedi hanno esercitato attività e ricerche davvero capillari. E questa rete formata dalle sedi territoriali nel tempo ha dato dei risultati sorprendenti con la conoscenza di quelle che sono le peculiarità di ogni luogo che sono davvero importanti perché ogni posto ha la propria storia. Ognuno di noi può dare il suo contributo ed essere protagonista dei processi di tutela e corretta fruizione, e può farlo solo se preparato e consapevole anche riguardo alle normative e ai processi che accompagnano, garantendolo, il diritto del bene culturale di essere tutelato e conservato. Ad esempio - ha concluso la Rizzo - a Cefalù abbiamo messo in campo una rete tra associazioni e scuole per riscoprire la memoria storica. La sfida consiste nell’educare i cittadini al patrimonio culturale attraverso l’accessibilità e la partecipazione".