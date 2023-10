Sviluppo urbano, la salernitana Ermelinda Di Chiara vince la prestigiosa borsa di studio Gottfried Böhm

La prima borsista della prestigiosa Gottfried Böhm viene dal salernitano, precisamente da Pontecagnano Faiano. Si tratta della trentenne Ermelinda Di Chiara che ha prevalso su 41 candidati provenienti da 23 Paesi. La borsa di studio post-laurea è stata lanciata dal sindaco di Colonia Henriette Reker in occasione del centesimo anniversario della nascita di Gottfried Böhm. "Le numerose candidature internazionali dimostrano che la metropoli di Colonia e la fama di Gottfried Böhm esercitano una forte attrattiva" afferma il primo cittadino tedesco. "Spero che il nuovo contributo fornito dalla borsa di studio arricchisca le discussioni sullo sviluppo urbano di Colonia".

La borsa di studio

Grazie alla borsa di studio finanziata, la dottoressa Di Chiara potrà, infatti, lavorare per un anno al suo progetto di sviluppo urbano creativo e visionario per Colonia e la regione. Alla fine di ottobre, la borsista presenterà al pubblico la sua idea di progetto, su cui sarà impegnata per i prossimi dodici mesi, nel Forum della Fondazione per l'arte e la cultura edilizia. Il professore Stefan Herzig, presidente della TH Köln, è soddisfatto della vincitrice Ermelinda Di Chiara per le sue elevate qualità accademiche: "L'eccellente lavoro accademico da lei svolto ci dà un assaggio di ciò che possiamo aspettarci in termini di un progetto di alta classe, ben pensato e mirato per la città di Colonia e la regione". Nel maggio 2023, l'italiana ha conseguito il dottorato presso l'Università Sapienza di Roma con il massimo dei voti, summa cum laude. La sua tesi finale per il Master in "progettazione architettonica e urbana" presso l'Università di Napoli Federico II ha già ricevuto il massimo dei voti. Il percorso di Ermelinda Di Chiara l'ha portata anche in Germania durante gli studi. L'architetto ha studiato con il professor Wolfgang Sonne presso l'Università tecnica di Dortmund e con il professor Uwe Schröder presso l'Università Rwth di Aachen. Susanne Fabry, presidente dell'associazione degli Amici e degli Sponsor della TH Köln e.V., si dice molto soddisfatta della prima tornata della borsa di studio Gottfried Böhm. "Il numero e la qualità delle domande erano già eccezionali per questa prima tornata di candidature. Non vediamo l'ora di vedere come si svilupperà la borsa di studio Gottfried Böhm nei prossimi anni". Durante la borsa di studio, la trentenne sarà affiancata, tra gli altri, dall'architetto Paul Böhm. "Mio padre si sarebbe divertito molto a lavorare con i giovani architetti per sviluppare idee per una pianificazione urbana creativa e sociale che possa migliorare la vita degli abitanti di Colonia" afferma Böhm. "Con questa borsa di studio, speriamo di trasmettere il suo pensiero visionario e olistico alle giovani generazioni di architetti".

Le parole del sindaco

A congratularsi con Ermelinda anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara: "Congratuliamoci tutti con Ermelinda per questo straordinario risultato e auguriamole il meglio per il suo avvenire. Il nostro futuro è nelle mani di talenti come il suo e sono fiducioso che continueranno a portare onore al nostro caro Comune".