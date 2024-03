Passiano di Cava de’ Tirreni accoglie il nuovo busto reliquiario di Sant’Agata

In fermento la comunità della la parrocchia del Santissimo Salvatore di Passiano di Cava de’ Tirreni: sabato 9 marzo giungerà il busto reliquiario raffigurante Sant’Agata, Vergine e Martire, che fu uccisa a Catania, in odio alla fede, nel 251 d. C. all’età di 22 anni. L’opera, fortemente voluta dal parroco, don Ciro Giordano, è stata realizzata, grazie alla generosità dei fedeli, dal maestro Aniello Accardo di Torre del Greco e dal fratello Raffaele che ha curato gli orpelli Il busto reliquiario sarà accolto alle ore 18.30 in piazza Trezza per poi essere portato in processione nella chiesa parrocchiale dove avrà luogo, alle ore 19.00, la Celebrazione Eucaristica. Parteciperà all’importante momento religioso anche il gruppo Trombonieri Sant’Anna, tra le cui fila vi sono numerose donne che impugnano il pistone.

Il programma

L'evento non costituisce un fatto semplicemente spirituale, ma ha, per la valenza del suo significato, tanti risvolti che inducono a una profonda riflessione. Il martirio subito dalla giovane Agata riguardò, nelle fasi della tortura, l’estirpazione delle mammelle; tale modalità così cruenta ha spinto la pietà popolare ad affidarsi alla Santa, perché fosse tutelata e rispettata la figura della Donna nella sua corporeità e affinché mai Ella potesse essere considerata oggetto da parte di qualcuno. Per la particolare violenza subita, Sant’Agata è oggi protettrice di tutte le donne, in special modo di coloro affette da patologie al seno.

A tal proposito, e in questo contesto, il dott. Alfonso Cicalese terrà, domenica 10 marzo alle ore 19.15, una conferenza di carattere scientifico-divulgativo riguardante la prevenzione senologica. Tale incontro ha anche il compito di introdurre una serie di iniziative incentrate sulla figura di Sant’Agata e la salute delle donne. Altri appuntamenti religiosi e culturali si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi nella comunità parrocchiale di Passiano che sarà impegnata a vivere un giubileo speciale nella ricorrenza del centenario dell’arrivo dell’Effigie del SS.mo Salvatore e nel venticinquesimo anniversario di riapertura al culto della chiesa parrocchiale.