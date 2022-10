Forum Day e politiche giovanili: il bilancio dell'evento a Capaccio

Si è chiusa oggi la sesta edizione del Forum Day-Stati generali delle politiche giovanili, svoltasi nella cornice dell’ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum. Dall'incontro è stato tirato un bilancio dei due giorni di lavoro. I lavori sono stati avviati, nell'ordine, dal sindaco di Capaccio, Franco Alfieri; Miriam Della Mura, dell’Università degli studi di Salerno; Paolo Senatore, dell’associazione Moby Dick Ets; Francesco Piemonte, di Europe Direct-Salerno; Arianna Di Cianni, del CYU; Federica Fortino, delegata dell’ANCI giovani della Campania; Serena Angioli, Dirigente nella Pubblica Amministrazione ed esperta in Politiche giovanili. A conclusione della kermesse, tre giovani di ciascuno dei tre tavoli tematici hanno presentato i risultati del proprio lavoro.

Il punto

Il Tavolo dedicato al tema della Partecipazione giovanile, evidenziando come la comunicazione politica sia profondamente mutata negli ultimi tempi rispetto al passato, ha espresso l’esigenza di coinvolgere le scuole superiori nel processo di avvicinamento dei giovani alla politica. Anche il Tavolo dedicato al rapporto tra i giovani e l’Europa è arrivato alla conclusione di dover prevedere un maggiore coinvolgimento dei più giovani nei processi decisionali, suggerendo, tra l’altro, l’ingresso dei membri dei diversi Forum comunali nelle scuole superiori, allo scopo di curare un’ora di Educazione civica in una prospettiva europea. Infine, il Tavolo di lavoro dedicato al tema del rapporto tra giovani ed istituzioni ha manifestato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei giovani nell’organico delle Università statali, in particolare di quelle meridionali. Le proposte ed i suggerimenti saranno approfonditi ed elaborati dall’equipe del Forum dei giovani Provinciale, per poi trasmetterle alla Presidenza della Provincia ed, infine, al Governatore Vincenzo De Luca. Il sindaco Alfieri ha chiuso la manifestazione, salutando i ragazzi intervenuti, dando appuntamento al Forum Day del 2023.

L’edizione 2022

L’organizzazione di un evento di tale portata è stata possibile proprio grazie alla preziosa collaborazione del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum (ai quali è stata affidata l’intera logistica dell’evento), dell'ospitante Amministrazione Comunale, del patrocinio morale della Provincia di Salerno e del supporto del Forum Regionale dei Giovani - Campania. L’evento ha visto coinvolti oltre 180 giovani provenienti dalle realtà giovanili e associazionistiche della Provincia di Salerno e non solo. Per dare l’opportunità a tutti di partecipare ad entrambi gli appuntamenti anche quest’anno c’è stata la possibilità di pernottare in Hotel.