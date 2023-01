Montano Antilia in festa per i 100 anni di nonna Marinella, gli auguri del sindaco

Festa grande a Montano Antilia per i 100 anni della signora Marinella. Emozionato, il sindaco Luciano Trivelli: "Onorato e soddisfatto per essere qui con voi unitamente a tutta la vostra famiglia", ha detto il primo cittadino porgendo gli auguri più sentiti alla centenaria, "donna d'altri tempi", come da lui stesso definita, con uno stile di vita mediterraneo. Gioia grande, dunque, in tutta la comunità.