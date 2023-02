Siano, 100 candeline per nonna Rosa: gli auguri del sindaco

Ha spento 100 candeline, ieri, la signora Rosa di Siano. A celebrare l'importante traguardo, anche il sindaco Giorgio Marchese.

L'augurio

"Cento anni sono un traguardo importante per la persona che li compie ma anche per la comunità di appartenenza. - ha osservato il primo cittadino - Oggi festeggiamo la Signora Rosa custode delle tradizioni e saggia testimone della storia della nostra Siano. A nome mio e dell’intera cittadinanza porgo i più sinceri auguri a lei ed ai suoi familiari!". Comunità in festa, dunque, per la nonnina centenaria.