Cento candeline per nonno Francesco: festa grande a Caggiano, medaglia dall'associazione Sordi

Festa grande, ieri, a Caggiano, per le cento candeline spente da Francesco Altilio. "Auguri di cuore da parte di tutta l'amministrazione comunale al signor Francesco per il traguardo raggiunto, alla moglie signora Teresa, al figlio Antonio e alla nuora Antonietta e ai nipoti Francesco e Serena. - si legge sulla nota di Palazzo di Città -

Il nostro parroco Don Angelomaria Adesso ha donato l'atto di battesimo in originale del 1923 al neo centenario.

Il Circolo Anziani di Caggiano, guidati dal presidente Angelo Morrone, ha fatto dono di una targa e di un bouquet di fiori".

Curiosità

Presenti il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il Cavalier Angelo Casale, presidente dell'associazione Sordi di Salerno che ha consegnato una medaglia d'oro al loro socio più anziano per l'ambito traguardo.