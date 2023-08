Cento candeline per nonno Nicola: Salerno in festa, gli auguri della vicesindaca

Ha spento 100 candeline, il salernitano Nicola Dell'Anno: a condividere la gioia di questo compleanno speciale, il figlio Raffaele e la nuora Daniela con la vicesindaca di Salerno Packy Memoli che ha portato gli auguri del Comune e della nostra comunità al centenario. "Il signor Nicola a 100 anni è un dono dell'umanità, un uomo di grande valore che ha dato insegnamenti alla famiglia e che è benvoluto da tutto il quartiere - ha osservato la vicesindaca Memoli - A festeggiarlo, anche don Gerardo della parrocchia di Santa Maria a Mare: è stata fatta la benedizione affinchè il Signore lo faccia vivere ancora più a lungo".

Il festeggiato ha avuto una vita intensa. Emigrato in gioventù in Venezuela, ha fatto ritorno in Italia, negli ultimi anni 60, per dedicarsi al commercio di pellami ed alla gestione di un bar con l'amatissima consorte Itala Masucci. Un sorriso e tanta energia per il giorno del suo compleanno: comunità in festa.