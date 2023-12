Ottati in festa: zio Giovanni spegne 100 candeline e batte il sindaco a carte

Fermento ad Ottati: ha spento 100 candeline, zio Giovanni Capozzolo, in attesa dei festeggiamenti previsti per sabato 2 dicembre alle ore 19:30, nel Convento dei Domenicani.

Curiosità

Il longevo nonnino è stato raggiunto anche dal primo cittadino Elio Guadagno, in occasione di un pranzo a sorpresa organizzato dai familiari: “A lui rinnovo gli auguri di tutta la comunità di Ottati per il prossimo secolo di vita, da trascorrere con la stessa bontà d’animo, solarità e gentilezza di oggi e di sempre”. Lo stesso primo cittadino ha confessato a mezzo social che l'arzillo centenario lo ha anche battuto in una partita a carte. Gioia grande in casa Capozzolo e in tutto il paese.