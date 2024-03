Vietri e Cava in festa: la professoressa Elena Violante spegne 100 candeline

"Ho avuto il grande piacere di ricevere la visita della signora Elena Violante in Cipriano, in occasione del compimento dei suoi meravigliosi 100 anni": lo ha raccontato ieri mattina il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli. "La signora Elena era accompagnata dalla sua bella famiglia ed in particolare dall’amico Raffaele, eccellente architetto della nostra città", ha aggiunto il primo cittadino della città metelliana.

La nota docente, moglie del presidente negli anni '70 della "Cavese", è madre di tre figli e nonna di sette nipoti, nonchè bisnonna. A festeggiarla, in un caloro abbraccio di affetto e stima, familiari e amici a Vietri sul Mare.