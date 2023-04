Ha spento 100 candeline, Raffaela Corrente, nata l’8 aprile 1923 a Cicerale. La nonnina ha vissuto per 70 anni a Giungano ed ha abitato anche a Trentinara. Festa grande, dunque, in Cilento, per l'importante traguardo raggiunto dalla signora Corrente.

I sindaci delle tre comunità, le hanno donato anche delle targhe ricordo. Commozione e sorrisi.