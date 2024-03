Colliano, cittadinanza onoraria a Titti Postiglione

Al via domani, 14 marzo la prima sessione del corso “Le attività della Funzione di supporto n. 2 Sanità Umana e Veterinaria, Assistenza Sociale Metodo Augustus”. Il corso è inserito, su proposta del Cervene, nel Piano Formativo regionale 2024 in materia di sicurezza e sanità pubblica veterinaria e organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Saranno 80 i corsisti che seguiranno per i primi due giorni a Colliano il corso. Iscritti tra medici veterinari, medici chirurghi, farmacisti, biologi chimici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Acquisire le conoscenze per le attività di prevenzione e previsione per la mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze, acquisire le metodologie del sistema complesso di Protezione Civile e attivare sinergie tra la pianificazione delle Aziende Sanitarie Locali e i Piani di Emergenza elaborati dalle Autorità Comunali: questi gli obiettivi.

La cittadinanza onoraria

In occasione del corso, il Comune di Colliano ha previsto il conferimento della cittadinanza onoraria a Titti Postiglione, vice capo della Protezione Civile nazionale. Il prossimo 15 Marzo, infatti, la dott.ssa Postiglione terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Il Sistema di Protezione Civile e le Attività di Sanità Pubblica”, alla presenza di S.E. il Prefetto di Salerno Dott. Francesco Esposito, il Presidente della Provincia di Salerno Dott. Franco Alfieri, il Direttore della Protezione Civile Regionale Dott. Italo Giulivo, il Presidente della Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele”, Giovanni Caggiano, il Presidente dell’Ordine dei Veterinari di Salerno Dott. Orlando Paciello, il Presidente della FNOVI Dott. Gaetano Penocchio. La lezione seguirà il conferimento della cittadinanza onoraria.