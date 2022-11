Qualità della vita secondo Italia Oggi: Salerno scivola all'86esimo posto

E' stato pubblicato da Italia Oggi (clicca qui per la classifica dello scorso anno), il consueto report annuale sulla qualità della vita nelle province italiane. Quest'anno, però, c'è una brutta notizia per la provincia di Salerno che scivola all'86esimo posto dal 77esimo dello scorso anno.

I cambi al vertice

Sono diversi i cambi al vertice nella classifica. Trento, Bolzano e Bologna, l'anno scorso rispettivamente seconda, terza e quarta, si piazzano nei primi tre gradini, mentre Parma, capolista dello scorso anno, scivola giù fino al settimo posto. L'indagine rivela, inoltre, il consueto scostamento della qualità della vita tra le province del Nord e quelle del Sud Italia.

La situazione in Campania

Altalenante e non buona la situazione delle province campane. Al primo posto si piazza Benevento, 82esima a livello nazionale rispetto al 79esimo posto dello scorso anno. Segue Avellino all'83esimo posto, anche qui in discesa dal 76esimo posto del 2021. La nostra provincia, come detto sopra, si piazza all'86esimo posto mentre agli ultimi due posti della classifica regionale si piazzano Caserta al 92esimo posto e Napoli al 104esimo risalendo, entrembe, di due posizioni in classifca nazionale.