Festa della Donna, al conservatorio il convegno "Orchestra non è un nome femminile di cosa"

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, nota anche come Festa della donna e al fine di favorire gli interventi aventi come oggetto l’equilibrio di genere, il Conservatorio di musica di Salerno propone un seminario sul tema della parità di genere dal titolo "Orchestra non è un nome femminile di cosa" per ricordare le conquiste sociali, politiche e culturali ma anche le discriminazioni di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto.

Il convegno

L'incontro sarà caratterizzato da un excursus storico - musicologico, in cui la dottoressa Francesca Guerrasio parlerà della presenza delle donne nella storia della musica, per analizzare la partecipazione femminile nelle più importanti orchestre europee attuali, con testimonianze dirette ed indirette di artisti e studiosi, già argomento del suo saggio dal titolo Orchestra non è un nome femminile di cosa. Di seguito, con l’intervento della Professoressa Daniela Vellutino, docente di linguistica dell’Università di Salerno, la questione sarà impreziosita da spunti di riflessione ulteriori.

Il programma

Ore 10.00

Saluti istituzionali

Fulvio MAFFIA

Direttore Conservatorio ‘G. Martucci’

Ore 10.15 Apertura dei lavori

Orchestra non è un nome femminile di cosa.

La presenza delle donne nelle orchestre europee.

Francesca Guerrasio

Ore 11.00

Play what you feel

Beatrice Valente

accompagnata dal BEATRICE VALENTE QUARTET

Ore 11.45

L’importanza della parola nel rispetto delle differenze di genere.

Daniela Vellutino

Ore 12.30

La donna alla finestra: gestualità e comunicazione femminile nella canzone napoletana tra ‘800 e ‘900.

Nunzia De Falco

Ore 13.15

Chiusura dei lavori

Esibizione dell’Orchestra vocale del Conservatorio ‘G. Martucci’ diretta da Alessandro Tiro.