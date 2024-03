Il Cooking Quiz, noto progetto didattico che combina formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri italiani, ha visto brillare gli alunni dell'IS “Domenico Rea” di Nocera Inferiore, che si sono distinti vincendo la tappa del concorso. Questa iniziativa, alla sua ottava edizione, è stata ideata da Plan Edizioni e Peaktime con l'obiettivo di educare i futuri professionisti dell'ospitalità su temi chiave come una sana alimentazione, la valorizzazione delle specialità locali e la lotta contro lo spreco alimentare. Importanti figure del settore culinario, inclusi chef di rilievo e esperti di enogastronomia, partecipano attivamente al progetto, offrendo agli studenti l'opportunità di imparare da professionisti riconosciuti a livello internazionale.

Il cooking quiz

La competizione incoraggia l'apprendimento attraverso la gamification, proponendo sfide individuali e di gruppo che culminano in una finale nazionale a Roma. La vittoria degli studenti dell'IS “Domenico Rea” li porta dritti alla prestigiosa finalissima, evidenziando il loro impegno e preparazione. Inoltre, il programma beneficia del supporto di consorzi nazionali per il riciclo, promuovendo pratiche sostenibili tra i giovani cuochi. Cooking Quiz rappresenta un esempio virtuoso di come l'educazione possa essere combinata con l'etica e la sostenibilità, preparando gli studenti a diventare professionisti consapevoli nel settore alberghiero.