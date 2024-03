𝐋’𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐇𝐀𝐊 𝐅𝐔 𝐉𝐎𝐖 𝐊𝐮𝐧𝐠 𝐅𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐨𝐧𝐟𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂oppa Italia – 𝐀csi Kung Fy 𝐜𝐨𝐧 𝟓𝟑 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐠𝐥𝐢e

Domenica 24 maggio si è svolta al Pala Tulimieri la ๐‚๐จ๐ฉ๐ฉ๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐๐ข ๐Š๐ฎ๐ง๐ ๐ ๐ฎ, ponendo la città di Salerno al centro del palcoscenico delle arti marziali. L’Accademia HAK FU JOW Kung Fu trionfa alla competizione conquistando ben 53 medaglie, conseguendo, inoltre, la coppa come Società più numerosa. La competizione, rientrante nella programmazione nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal ๐‚๐Ž๐๐ˆ, ๐€๐‚๐’๐ˆ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐Š๐”๐๐† ๐ ๐”, ha visto la partecipazione di Scuole provenienti da diverse zone d’Italia. L’Accademia HAK FU JOW, diretta dai ๐Œ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข ๐€๐ง๐ง๐š๐ฆ๐š๐ซ๐ข๐š ๐ƒ๐ž ๐‚๐ก๐ข๐š๐ซ๐š ๐ž๐ ๐€๐ฅ๐Ÿ๐จ๐ง๐ฌ๐จ ๐†๐ซ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข, ha inaugurato l’evento con la tradizionale Danza del Leone alla quale sono seguiti i saluti istituzionali dei ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ข ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ข ๐‘๐ข๐ง๐จ ๐€๐ฏ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š, ๐€๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ง๐๐ซ๐š ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐ž ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐€๐ฌ๐ฌ.๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€, ๐‘๐จ๐œ๐œ๐จ ๐†๐š๐ฅ๐๐ข ๐š ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ญ๐ซ๐จ๐œ๐ข๐ง๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ซ๐ง๐จ. A fare gli onori di casa, il ๐Œ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐œ๐จ ๐‹๐จ๐ฆ๐›๐š๐ซ๐๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐ก๐š๐จ๐ฅ๐ข๐ง ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ซ๐ง๐จ, come comitato organizzatore territoriale dell’Evento. Presente il Presidente del Comitato Provinciale ๐€๐‚๐’๐ˆ ๐’๐€๐‹๐„๐‘๐๐Ž, ๐€๐ฅ๐Ÿ๐จ๐ง๐ฌ๐จ ๐‹๐ฎ๐ข๐ ๐ข ๐•๐ž๐ง๐จ๐ฌ๐ข che ha sostenuto gli atleti affiliati, impegnati in questa importante competizione in vista delle selezioni della Nazionale Italiana. Le attività, con direttori di gara il ๐Œ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐•๐ข๐ง๐œ๐ž๐ง๐ณ๐จ ๐ˆ๐ณ๐ณ๐จ e la ๐ƒ๐จ๐ญ๐ญ.๐ฌ๐ฌ๐š ๐’๐š๐ซ๐š ๐๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ, si sono svolte in un clima di serenità ed amicizia, ma al contempo con il giusto spirito marziale che accomuna i praticanti di questa millenaria disciplina cinese. Questi i risultati conseguiti per l’ASD Accademia HAK FU JOW Kung Fu. ๐‚๐จ๐ฉ๐ฉ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐’๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญ๐šฬ€ ๐œ๐จ๐ง ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐š๐ญ๐ฅ๐ž๐ญ๐ข ๐ข๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐ข ๐Ÿ“๐Ÿ‘ ๐Œ๐ž๐๐š๐ ๐ฅ๐ข๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐Ž๐ซ๐ข, ๐Ÿ๐Ÿ• ๐€๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ซ๐จ๐ง๐ณ๐ข. ๐€๐ญ๐ฅ๐ž๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‡๐š๐ค ๐ ๐ฎ ๐‰๐จ๐ฐ – ๐’๐€๐‹๐„๐‘๐๐Ž Luise Dario: 2 ori ed 1 argento Luise Flavio: 1 oro e 1 argento Rizzo Angelo: 1 oro e 1 argento Montuori Domenico: 1 oro e 1 bronzo Langella Sara: 1 oro e 2 bronzi Caruccio Francesco: 3 argenti Landi Alice: 2 argenti ed 1 bronzo Landi Francesco: 1 argento e 2 bronzi Pepe Badera Alexander: 1 bronzo Petraglia Francesco: 1 bronzo Del Vecchio Leonardo: sfiora più volte il podio classificandosi al 4° Posto ๐€๐ญ๐ฅ๐ž๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‡๐š๐ค ๐ ๐ฎ ๐‰๐จ๐ฐ – ๐†๐ˆ๐ ๐ ๐Ž๐๐ˆ Mancino Giulia: 2 ori Mancino Amedeo: 1 oro Mancino Marianna: 2 ori ed 1 bronzo Persiano Paolo: 1 oro ed 1 argento Persiano Gianfranco: 1 oro Tedesco Pasquale: 1 oro D’Alessio Dominic: 1 oro Giuliano Luigi: 1 argento e 2 bronzi Russomando Emanuele: 1 argento Russo Francesco: 1 bronzo Giannattasio Simone: 1 bronzo Marrandino Vincenzo: 1 bronzo D’Alessio Samuele e Russo Andrea pur con ottimi punteggi, sfiorano il podio classificandosi al 4° posto ๐€๐ญ๐ฅ๐ž๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‡๐š๐ค ๐ ๐ฎ ๐‰๐จ๐ฐ – ๐’๐Ž๐‹๐Ž๐ ๐‘๐€ De Chiara Anna Maria: 1 argento e 2 bronzi Gaeta Domenico: 1 argento ed 1 bronzo Cefalo De Chiara Emma: 1 argento De Maio Mattia Giuseppe: 1 argento Liguori Nicola: 1 argento De Maio Daniela: 1 bronzo Vietri Veronika: 3 bronzi Caiafa Francesco si classifica al 4° posto a soli 2 decimi di punto dal podio. ------------------------------------------------