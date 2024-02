Giovedì 29 febbraio, alle ore 19, i Corps Mimétiques di Nathalie Figliolia, fanno tappa nella galleria Cerzosimo di Bellizzi e diverranno oggetto di dialogo tra l’autrice, Mimmo Volpe, Franco Nicolino, Simona Paolillo, Antonella Capaldo e Maurizio Foglia

L'evento

Dopo l’inaugurazione della mostra di Nathalie Figliolia che ha di fatto aperto la nuova edizione dei “Dialoghi sulla Fotografia”, una rassegna in quattro appuntamenti mensili, che gode del patrocinio morale che gode del patrocinio morale dei comuni di Salerno e Bellizzi e del C.N.A Confederazione Nazionale, dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ideata e realizzata da Armando Cerzosimo, in sinergia con i suoi due figli Pietro e Nicola, domani Giovedì 29 febbraio, alle ore 19, la rassegna si sposterà nella Galleria Cerzosimo sita in Bellizzi, alla via Roma 210. Nasceranno intorno ai “Corps mimétiques”, nuove visioni, in un nuovo spazio, con diverse proiezioni di immagini e altre angolazioni di critica e giudizio che vedrà protagonisti, oltre l’autrice, il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, il filosofo ed esteta Franco Nicolino, Simona Paolillo in rappresentanza del C.N.A. Salerno e gli assessori alla cultura e al commercio del comune ospitante, Antonella Capaldo e Maurizio Foglia. I “Corps mimètiques” di Nathalie Figliolia è una serie di 25 fotografie a colori realizzate e sviluppate personalmente in laboratorio tra il 2005 e il 2006 a Parigi. Sovrapponendo sotto l’ingranditore più negativi, l’impressione sulla carta fotografica resta un’azione unica dando origine ad un pezzo unico ed irripetibile in quanto non esiste negativo corrispondente all’immagine impressa.