"Per scelta non serviremo agnellini": la scelta del ristorante Ex Voto

Non servirà agnellini per oggi, domenica delle Palme e a Pasqua, il ristorante di Battipaglia Ex Voto. La scelta del locale è stata ovviamente apprezzata da numerosi animalisti contrari al sacrificio degli agnelli per festeggiare la Resurrezione di Cristo.

In tanti, hanno condiviso la locandina ideata da Ex Voto che ci prepara a deliziare il palato dei suoi ospiti, eliminando dal menù gli agnellini.