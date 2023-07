Festa della Madonna del Carmine: il programma a Salerno, l'itinerario della processione

Fervono i preparativi, presso il Santuario della Madonna del Carmine, per i festeggiamenti della Vergine. In particolare, dal 7 al 15 luglio, è in programma la Novena (ogni pomeriggio dopo il Rosario delle 17:30) e dal 13 al 15 luglio, il Triduo Solenne (con la santa messa alle 18:30). Il 16 luglio, dunque, giorno della festa della Madonna del Carmine, sante messe in programma, ogni ora, dalle 6:30 alle 9:30 e alle 11 il Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, animata dal Coro Daltrocanto. Nell’occasione interverranno, l’amministrazione Comunale e Provinciale che, a nome di tutta la cittadinanza, offriranno l’olio per la lampada votiva a devozione di Maria SS. del Carmine. Alle 12, poi, la Supplica alla Madonna del Carmine e alle 19 l'inizio della Processione.

Il percorso

La statua della Madonna percorrerà via Carmine, via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, piazza S. Francesco, saluto alla Parrocchia Maria SS. Immacolata, via Costantino l’Africano, sosta Clinica Tortorella, via Piave, via Pellecchia, piazza Casalbore, via Carlo Carucci, via Dalmazia, saluto alla Parrocchia di San Demetrio, via Cacciatori dell’Irno, via Farao, via Nizza, via Fabio, via S. Giovanni Bosco, via Naccarella, via Francesco la Francesca, sosta Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco. E, ancora, via Musandino, via Paolo Vocca, via M. Iannicelli, sosta all’edicola votiva, via Gelso, piazza Sinno con sosta, via Carmine, piazza Mons. Bolognini, per rientrare presso la Porta nuova del Santuario Maria SS. del Carmine.

Il programma civile

Ricco, intanto, il programma civile: il 12 luglio, in piazza San Francesco ci saranno i Picarielli, il 13 luglio Tony Pellegrino (Zero Project) coverband di Renato Zero, il 14 luglio Marino Cogliani Trio (Peppe Palladino chitarra – Angela Clemente voce) “Napoli, non solo”, il 15 luglio Bagarja Band (musica Pop, Dance Revival Italiano e Internazionale) e il 16 luglio, dopo la processione, i fuochi pirotecnici. Infine, il 17 luglio, si terrà una giornata di ringraziamento con lo spettacolo Musicale e Canoro “La vita e’ in..canto” di don Michele Pecoraro e il suo Gruppo. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.