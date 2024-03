Salerno "invasa" dai volantini del gruppo scomunicato “Bambino Gesù di Gallinaro”

Sono spuntati anche a Salerno, in strada, e perfino in alcuni esercizi commerciali, i volantini azzurri dei pellegrinaggi organizzati per le visite del “santuario” di Gallinaro, in provincia di Frosinone, della “culla di Gesù Bambino della nuova Gerusalemme”.

L'avviso

Dall'annuncio, si legge che tutti i giovedì e le domeniche con partenza alle ore 7 dal capoluogo si terranno i pellegrinaggi, traendo in inganno qualche fedele distratto. La chiesa del Gesù Bambino della Nuova Gerusalemme di Gallinaro, infatti, è stata sottoposta a scomunica canonica da parte del Santo Padre nel 2016. Più volte è stato anche ribadito che tale scomunica si estende anche a coloro che prendono parte agli incontri organizzati dalla setta. Come ricordato già in passato dall'Arcidiocesi, il gruppo denominato Bambino Gesù di Gallinaro o Nuova Gerusalemme è impegnato a diffondere in diverse località dottrine falsamente religiose e insegnamenti biblici distorti ed estranei alla verità dei testi sacri. La posizione dottrinale di tale gruppo è dichiaratamente contraria alla fede cattolica, in quanto obbliga i fedeli a non frequentare i sacramenti, a disapprovare gli insegnamenti e la stessa autorità del Papa, a non avere relazioni con i sacerdoti e le rispettive comunità parrocchiali, a trasgredire la disciplina ecclesiastica.