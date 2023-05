Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il Comune di Roccapiemonte si illumina di rosso

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il Palazzo Comunale di Roccapiemonte si tinge di rosso. La richiesta era giunta nei giorni scorsi al sindaco Carmine Pagano direttamente dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in particolare da Agnese Landi, presidente provinciale dell’associazione nata con l’intento di tutelare e rappresentare le persone affette da questa malattia neurologica autoimmunitaria degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, ma anche per la promozione e il finanziamento della ricerca scientifica per contrastare la patologia, oltre che per un lavoro di sensibilizzazione tra i cittadini.

L'iniziativa

Il primo cittadino, quindi, ha disposto che “il Comune di Roccapiemonte, nell’ottica di un sempre attivo impegno a favore della ricerca scientifica e della prevenzione e sensibilizzazione contro ogni forma di malattia, fosse illuminato di rosso, colore simbolo di questa importante giornata”.