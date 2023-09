Noleggio barche per scoprire la Divina: continuano le gite di salernitani e turisti

Sempre più turisti e salernitani, approfittando del clima ancora mite, continuano a concedersi gite in Costiera. Numeri in crescita, infatti, per i noleggi barche come conferma Amalfi love boat charter che propone tour privati giornalieri in barca con skipper, per scoprire le meraviglie della Divina. In particolare, con Amalfi love boat charter, partenza ore 9:30 da Salerno, dunque, presso i pontili Elidiport, in Via Molo Manfredi: il tour inizia con la navigazione sotto costa. Una prima sosta avverrà ad Erchie, poi ad Atrani e prima di raggiungere Amalfi è possibile rinfrescarsi nelle acque cristalline di numerose e graziosissime insenature. Una volta arrivati nel porto di Amalfi, è disponibile una guida per muoversi con maggiore facilità. Dopo un’interessantissima full immersion, l’escursione in barca prosegue verso Conca dei Marini, dove è consigliato pranzare in un grazioso ristorante accessibile solo via mare. La barca è guidata da uno skipper esperto che conosce bene i luoghi e tutte le insenature che la nostra splendida Costiera ci offre. Info: Amalfiloveboatcharter.com