Inclusione e dialogo interculturale: a Bellizzi torna "Iftar Insieme"

Domani, 23 marzo, il Comune di Bellizzi sarà il palcoscenico della quinta edizione di "Iftar Insieme", un evento che promuove l'inclusione e il dialogo interculturale attraverso la condivisione di un momento speciale, quella dell’iftar, la cena che interrompe il digiuno quotidiano nel mese di Ramadan.

L'evento

All'evento, che si terrà presso il municipio di Bellizzi, parteciperanno i sindaci delle città di Bellizzi, Battipaglia ed Eboli, l'Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, il viceprefetto di Salerno Vincenzo Amendola e il console del Regno del Marocco Mhammed Khalil, insieme a rappresentanti delle comunità locali e delle istituzioni. Organizzato dall'associazione Ubuntu Nuove Generazioni Italiane, in collaborazione con le moschee di Battipaglia, Eboli e Bellizzi che rappresentano la comunità musulmana della Piana del Sele, e con il sostegno dei due partner storici, il Consorzio La Rada e le Acli Provinciali di Salerno, Iftar Insieme mira a promuovere la solidarietà e la coesione sociale attraverso momenti di incontro e condivisione. In questo momento storico così complicato questa edizione acquista ancora più valore. Iftar insieme vuole essere luogo di confronto e di condivisione arrivando al momento di rottura del digiuno per i musulmani insieme a tutta la comunità, condividendone la gioia e la profonda riflessione dopo la tavola rotonda, dal titolo Differenze in Comune, che si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Bellizzi. L'evento è un'opportunità unica per celebrare la diversità culturale e religiosa che arricchisce il tessuto sociale della nostra comunità e rafforza i legami di amicizia e collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio.