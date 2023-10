Kart, nuovo trionfo per il pilota salernitano Antonio Apicella

Nuova vittoria nel kart per il salernitano Antonio Apicella. Il pilota originario di Montecorvino Rovella si è classificato primo nell'evento Road to the world Cup, il primo grande evento internazionale per le classi OkN ed OkNJ, tenutosi in provincia di Brescia.

Il trionfo

Apicella si è imposto nella classe OKN. "A lui - scrive il Comune di Montecorvino Rovella sulla sua pagina ufficiale - vanno i complimenti e gli auguri dell'amministrazione comunale e della comunità tutta".