Taglio del nastro per il Club "Dal Presidente", in memoria di Loris del Campo

Si inaugura venerdi 8 ottobre, il club "Dal Presidente" in memoria di Loris del Campo, giovane tifoso della Salernitana tragicamente scomparso in un incidente, durante i festeggiamenti della promozione in serie A. L'appuntamento è alle 19:30, in Via Sorelle Vigorito 13 ( Zona Campo De Gasperi). Confermata la presenza di una delegazione della Salernitana con 3 calciatori e di tutti i club ultras granata.

Parla il fondatore Alessio del Campo, fratello di Loris