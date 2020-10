Lotto tecnico: ecco i numeri degli esperti Pioggia e Leone, presto un nuovo metodo

Conto alla rovescia, per i seguaci dei due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone, per il nuovissimo metodo in arrivo e grazie al quale ieri sera è stato già indovinato l'ambo in prova sulle ruote di Napoli-Palermo, 43-48 al primo colpo. E tornano, intanto, puntuali, le previsioni di Pioggia e Leone per i lettori.

Ecco i nuovi numeri

BARI-CAGLIARI

AMBATA 28

SALVATORE LEONE

ROMA-TORINO

AMBATA 38

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ANTONIO PIOGGIA