Lotto tecnico: nuove vincite grazie agli esperti Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Nuove soddisfazioni per gli esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. E' sortito, per iniziare, il terno del mese 8-35-53 su Venezia nell'estrazione del 21 aprile. Intanto, le previsioni private di Antonio Pioggia si confermano una garanzia, mentre i nostri lettori hanno potuto gioire per le due ambate 18 su Venezia e 22 su Torino, in questa settimana. Nasce così, il metodo "La distanza perfetta", fusione delle tecniche matematiche dei due esperti, già disponibile per gli interessati, insieme al nuovo opuscolo Leonotto Aprile Bis.

E tornano, puntuali, le previsioni valide dal 23 al 28 aprile:

BARI-FIRENZE

AMBATA 77

MILANO-VENEZIA

AMBATA 21

