Battipaglia, Luca Abete incontra il “mago” delle case acquistate all’asta

L'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete ha fatto tappa a Battipaglia per indagare su un presunto sensitivo esperto in legamenti d'amore ed esorcismo immobiliare. Un complice di Abete si è recato dall’uomo raccontando di essere stato lasciato dalla moglie. E così il presunto sensitivo ha iniziato a spiegargli che sarebbero serviti vari tentativi, pagando 700 euro, per dare vita ad un “contro legamento d’amore” che potesse aiutarlo a recuperare il rapporto sentimentale con la donna.

Il caso

Non solo. Ma l’uomo ha anche spaventato la vittima dicendo che tra le cause della fine della sua relazione c’erano anche le maledizioni che, secondo lui, attanaglierebbero la sua abitazione. E, per questo, sarebbe necessario fare uno “scongiuro”. Abete, successivamente, ha chiesto spiegazioni al presunto sensitivo, il quale ha confermato tutto senza batte ciglio.