Luci d'Artista 2021/2022: tornano gli orsetti in via Mobilio e via Baratta, spunta un albero a Mercatello

Tornano gli orsacchiotti luminosi a rallegrare l'atmosfera di via Mobilio e via Baratta. Mentre spunta un albero nella piazzetta di Mercatello: continua serrata, l'installazione delle Luci d'Artista a Salerno, in vista dell'inaugurazione del 26 novembre. In quella data, taglio del nastro anche del parcheggio di piazza della Libertà. Cresce la curiosità.