Emozioni ed incanto per la manifestazione finale della scuola estiva di Mercato San Severino

Un trionfo di emozioni alla manifestazione finale della scuola d'estate del Secondo Circolo di Mercato San Severino. Un grandissimo evento all'aperto, organizzato nel parco del Boschetto giovedì 30 giugno, dove sono stati allestiti suggestivi laboratori di: arte, teatro, cucina, robotica, giornalismo, fotografia, scacchi, danza e canto. Un grande palcoscenico all'aperto, dove oltre 100 bambini hanno regalato a genitori e parenti bellissime performance, frutto delle esperienze vissute nel corso dei moduli frequentati a partire dal 15 giugno nei plessi di S. Angelo e S. Vincenzo. La manifestazione si è aperta con una sfilata di tutti i bambini che accompagnati da un genitore hanno raggiunto le proprie postazioni, allestite nei vari punti del parco, dove si sono svolte attività di pittura, una rappresentazione teatrale, la simulazione di una partita a scacchi su una scacchiera gigante, una gara di macchinine e di cucina, interviste da parte di piccoli giornalisti, con la distribuzione di un giornale scritto dai bambini del Secondo Circolo. E ancora: danze con coloratissimi nastri e uno speciale accompagnamento musicale, con il piccolo coro dei bambini delle classi Prime. Il tema dell’evento sono state le farfalle, con un allestimento quasi fiabesco di tutto il parco. Molto speciale è stato il coinvolgimento delle famiglie, invitate a partecipare alle bellissime attività della serata. Grande soddisfazione ed orgoglio per l’assessore Enza Cavaliere, presente all’incontro, nonché della Dirigente Anna Buonoconto, sempre sensibile alle opportunità educative da dedicare alla sua scuola. “ L’amore e la gioia per l’apprendimento sono state il motore del Piano estate 2022- sottolinea la Dirigente del Secondo Circolo -. È questo un servizio importante per le famiglie e al contempo una grande opportunità per i bambini. Sono stati tanti i laboratori creativi, per accompagnare i bambini alla scoperta di nuovi saperi. Una cascata di attività che hanno permesso di far vivere agli alunni la scuola in un modo diverso e creativo. I laboratori hanno creato un nuovo ritmo dell’apprendimento: pratico e collaborativo tra i pari e con i docenti. Tutte queste attività sono culminate nella manifestazione finale che ha creato un vero e proprio parco incantato, dove si sono regalati a tutti momenti magici, fatti di allestimenti suggestivi e delle voci entusiaste e felici dei bambini. Momenti unici, da riproporre per il prossimo anno scolastico, con nuove proposte, ma lo stesso filo conduttore: l’amore per il sapere.”