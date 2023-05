A lezione di scacchi: quattro studentesse di Montecorvino Rovella sul tetto d’Italia

Quattro studentesse di Montecorvino Rovella al “Trofeo nazionale di scacchi scuola” in svolgimento fino a mercoledì a Montesilvano, in provincia di Pescara. Dopo il successo ottenuto a Napoli, durante la fase regionale, dove le giovani giocatrici di scacchi picentine hanno conquistato un prestigioso terzo posto guadagnando il biglietto per la finale nazionale, ieri il successo “bis” presso il Pala Congresso pescarese.

I nomi

Le studentesse dell’istituto comprensivo Montecorvino-Macchia, Micaela Crispino, Sofia Faino, El Addadi Marwa e Alessia Cuozzo, accompagnate e sostenute dall’insegnante Pietro Landolfi, si sono distinte tra gli oltre 1800 partecipanti provenienti da tutt’Italia, entrando così a pieno titolo nel prestigioso movimento scacchistico italiano. “Un successo ottenuto grazie alla caparbietà e alla perseveranza delle nostre alunne che hanno fortemente creduto nelle loro capacità. L’istituzione scolastica, con la dirigente Maria Antonietta Russo, è pronta ad assecondare e sostenere i propri studenti nelle loro passioni” sottolinea il professore Pietro Landolfi. Il Trofeo Scacchi Scuola è una manifestazione a squadre riservata alle Scuole di ogni ordine e grado. Sono ammesse a partecipare squadre, maschili/miste e femminili, rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, formate da 4 studenti titolari e 2 eventuali riserve.