La fotografia in difesa di tutte le donne: presentata la mostra al Comune di Salerno

E’ stata presentata, questa mattina, a Palazzo di Città, la mostra fotografica di Costantino Louis Marino, ospitata nello studio fotografico La camera chiara (via G. Da Procida 9) diretto da Armando Cerzosimo e organizzata con il supporto della Cna Salerno. L’evento, dedicato alle donne afgane e iraniane, rientra nelle iniziative portate avanti dallo studio Cerzosimo, e patrocinate dal Comune di Salerno, che si svolgeranno in occasione della prossima Festa della Donna, tra le quali una mostra fotografica che si terrà proprio all’interno di Palazzo di Città che per l’occasione verrà anche illuminato di giallo. Presenti, fra gli altri, alla conferenza stampa il sindaco Enzo Napoli, il fotografo Cerzosimo, il segretario della Cna Salerno Simona Paolillo insieme al presidente Lucio Ronca.

I commenti

Ad illustrare la mostra il maestro Cerzosimo: “Oggi perseguo anche la linea della nostra sopportazione all’immagine. Io preferisco immagini che siano forti perché devono restare nel nostro animo. In questa mostra, ad esempio, nella prima foto ci sono gli occhi bassi di una donna col velo che io identifico in sottomissione; nella seconda c’è lo sguardo diretto a chi ti sta di fronte che indica “io ti guardo, posso guardarti” e forse in questo caso “ti sfido anche”; nella terza immagine ho voluto che la donna guardasse verso un futuro; mentre nell’ultima foto c’è una donna con gli occhi chiusi ed è un’immagine di libera interpretazione, che può essere un sogno che si è realizzato o che non si è realizzato per una donna a cui viene puntualmente viene negato il suo diritto”. Pieno sostegno all'iniziativa dal presidente della Cna Salerno Lucio Ronca: "Da sempre siamo vicini al mondo dei fotografi. Durante il periodo della pandemia sono tra quelli che non hanno lavorato proprio. Con queste iniziative cerchiamo di aiutarli e sostenerli nella loro crescita. Abbiamo oltre 300 fotografi in provincia di Salerno".