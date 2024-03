Curiosità, la Spirit Discovery approda a Salerno: 898 crocieristi alla stazione marittima

E' attraccata alla stazione marittima di Salerno la prima nave della nuova stagione crocieristica. "È la prima pagina di un nuovo libro che si prepara a riempirsi di emozioni, incroci internazionali, opportunità ed esperienze, contaminazioni vitali per una città e una provincia che hanno bellezze da presentare e che si fondano sul turismo. - si legge sulla pagina Facebook della Stazione Marittima - È la prima nave della nuova stagione crocieristica che attracca al Molo Manfredi: 898 i crocieristi (e quasi 500 uomini di equipaggio) che, dopo aver ammirato l’architettura della stazione Zaha Hadid, hanno stamattina fatto conoscenza con Salerno e la Costiera Amalfitana: in cinquecento si sono diretti verso Vietri sul Mare, l’altra parte ha preferito camminare per le vie della città di Salerno".

Curiosità

I crocieristi della “Spirit of Discovery” stanno, dunque, viaggiando a bordo della nave della compagnia Saga Cruises, la prima di una lunga serie che da oggi, e fino alle feste natalizie, accompagnerà migliaia e migliaia di turisti internazionali alla scoperta delle bellezze di Salerno e della sua grande provincia, dalla Costiera Amalfitana a quella del Cilento. Senza dimenticare le altre realtà della Campania, compresi i siti archeologici di Paestum e Pompei.