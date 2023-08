Nocera Superiore, al via i festeggiamenti in onore della Madonna di Materdomini

Al via i festeggiamenti a Nocera Superiore in onore della Madonna di Materdomini. L'associazione Nova Sociale insieme ai frati del Santuario hanno organizzato la peregrinatio con l’immagine della Madonna di Materdomini tra i cortili dell' agro nocerino sarnese e non solo. Oltre 100 cortili si vestiranno a festa per onorare la Madonna Bruna con la recita del tradizionale rosario cantato tra fiocchi e drappi che abbelliscono il cortile. Il progetto prende il nome di "Vivere Insieme " - "I cortili di un tempo" ideato 32 anni fa dalla professoressa Rita Sorrentino per recuperare la tradizione religiosa e popolare.

La curiosità

Un altro momento che cura l'associazione Nova Sociale è l'arrivo dei carri all'alba del 14 agosto nel piazzale antistante il Santuario di Materdomini. Lunghi pellegrinaggi con fiaccole vengono ad onorare la Materdomini con il carretto da loro preparato. I comuni che partecipano sono: Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Mercato San Severino,Cava dei Tirreni, Striano, Angri, Pagani, Sarno e Torre Annunziata.