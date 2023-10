A 9 anni con malformazione ad una gamba: donati oltre 5mila euro per le cure

È grande la solidarietà e la vicinanza della comunità di Nocera Superiore per Francesco Pio, il bambino di 9 anni con una malformazione ad una gamba (ipoplasia) si è recentemente sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico.

Cosa serve

Francesco ha bisogno di cure molto costose e la famiglia per garantirgli una continuità nel percorso terapeutico ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. “Francesco si è sottoposto recentemente ad un nuovo intervento chirurgico, il settimo e altri sono in programma” spiega la mamma del bimbo.

“Questa situazione sta mettendo a dura prova la nostra stabilità economica, in quanto, tutte le spese sono a nostro carico. Il sostegno offerto finora da amici stretti è stato di fondamentale importanza, ma c’e la necessità di ulteriori sostegno in quanto è una sfida assai complessa per noi. Un aiuto esterno, in questo momento può fare la differenza in quanto allevierebbe il nostro peso finanziario dimostrando che c’è SPERANZA E SUPPORTO dalla comunità circostante e non solo”. All’appello della mamma di Francesco hanno risposto in molti, al momento sono stati donati oltre 5mila euro, segno dell'affetto e della vicinanza della comunità di Nocera Superiore nei confronti della famiglia. Anche i tifosi della Nocerina, hanno avviato una raccolta fondi durante la partita dello scorso 1 ottobre.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/per- francesco-pio-p-e-la-sua- famiglia