Festa grande a Sapri: nonno Antonio spegne 101 candeline

Spegne 101 candeline Antonio Rizzo Schettino, nonnino saprese che incarna la longevità nel territorio. "Sono stato molto orgoglioso questa mattina di portare gli auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale e della Città di Sapri al nostro concittadino Antonio Rizzo Schettino, nel giorno del suo 101esimo compleanno. - ha detto il vicesindaco di Sapri, Daniele Congiusti - È stata una mattinata di festa presso la saletta interna del Bar DLF, organizzata per il signor Antonio dagli amici ex ferrovieri e da tutta la sua splendida famiglia. ‘Nonno Antonio’ - così come lo ho amorevolmente chiamato - è un patrimonio della nostra Città, e i giovani dovrebbero prendere esempio dalla sua storia. Prima di essere assunto nelle Ferrovie è stato un giovane Carabiniere al servizio dello Stato, e in tempo di guerra fu deportato in Austria dai tedeschi in un ‘campo di lavoro’, un vero e proprio cambio di prigionìa, dove rimase per circa due anni, prima di essere liberato dai russi e tornare in Italia. Per questo motivo gli è stata concessa nel 1951 la croce al merito della guerra".

Il 101esimo compleanno di nonno Antonio, inoltre, cade nella stessa settimana in cui ricorre la ‘Giornata della Memoria’: "Ho invitato nonno Antonio al convegno che l’amministrazione ha organizzato sul tema il prossimo 27 gennaio, per portare la propria testimonianza ai più giovani", ha concluso il vicesindaco.