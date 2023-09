"Tutto-esaurito” per l’evento di chiusura del lungo cartellone estivo di Nocera

L’energia di Nostalgia 90, il dj-set che sta infiammando le piazze d’Italia con i più grandi successi musicali di quegli anni, ha trascinato, ieri sera, migliaia di persone assiepate lungo corso Matteotti per uno spettacolo durato due ore e che ha tenuto incollato il pubblico alla performance. "Nostalgia 90 ha riunito in un unico abbraccio le diverse generazioni che hanno partecipato alle serate del cartellone estivo – ha detto il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – non potevamo chiedere di più per salutare l’estate e condividere con la comunità un momento di entusiasmo così intenso e contagioso. Da domani saremo già a lavoro per programmare gli eventi natalizi".

"Ringrazio le forze di Polizia in presidio, dai nostri agenti della Municipale coordinati dal Capitano Paolo Prudente ai carabinieri della locale Stazione ed i vigili del fuoco, i volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile ed i tanti delle Associazioni intervenute (Carabinieri in congedo, Croce Rossa, Gadit) – ha aggiunto il primo cittadino – per la vigilanza e l’assistenza fornite. E grazie, ovviamente, allo staff di Nostalgia 90 per lo spettacolo perfetto".