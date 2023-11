Da Salerno al giuramento alla Nunziatella: la storia di Flavio Cesolini

Sabato 18 novembre alle ore 10 ha avuto luogo la cerimonia di giuramento solenne degli allievi del 236° corso della Scuola Militare “Nunziatella”, a Napoli in Piazza del Plebiscito. Sono 57 gli Allievi che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, 43 ragazzi e 14 ragazze. Fra questi anche il salernitano Flavio Cesolini, unico residente nel Capoluogo ad aver partecipato alla cerimonia.

La storia di Flavio

Flavio Cesolini ha 15 anni ed è un allievo della Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Originario di Salerno, ha frequentato i primi due anni del Liceo Scientifico “F. Severi”. Da sempre appassionato di calcio, Flavio ha giocato anche nella Salernitana calcio under 15. Poi, l’ingresso in Nunziatella: “Fin da bambino – racconta Flavio - sono stato attratto dalla vita militare, dalla forza e dal coraggio che ogni appartenente alle Forze Armate ha dentro di sé. La Nunziatella è una scuola che forma a 360°: offre una didattica di eccellenza e ti prepara ad affrontare la vita attraverso la disciplina militare. La frase incisa su un muro ‘il perder tempo a chi più sa più spiace’ rende perfettamente l'idea dei valori e della forza che questa scuola trasmette; impari a vivere ogni giorno in tutta la sua pienezza riuscendo a sfruttare ogni momento per apprendere e per fare. Ho studiato ed affrontato il concorso con l'obiettivo di entrare in questa gloriosa Scuola”. Sabato la grande emozione di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica: “Le emozioni sono tante. Giurare fedeltà alla Repubblica ti fa sentire parte di qualcosa di grande ed importante. Mi sono sentito fiero ed orgoglioso, ma anche grato perché vivere questa esperienza a 15 anni è qualcosa di fantastico. Tuttavia, sono consapevole che questo non sia la fine ma bensì l’inizio di un lungo percorso che mi porterà a realizzare i miei sogni”. E dopo la Nunziatella? “Intanto sono concentrato a studiare e ad addestrarmi così da svolgere al meglio il mio ruolo di allievo di questa Scuola. Successivamente mi piacerebbe entrare in Accademia e continuare con questo percorso di vita tanto sacrificante quanto appagante”.