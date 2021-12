Curiosità, a Salerno nasce il primo “Eté prime, un'altra spesa”

Taglio del nastro, ieri, a Salerno, per "Eté prime, un'altra spesa”: Moderna 2020 Srl, realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata e impresa socia di Gruppo VéGé, ha aperto ieri sul Corso Vittorio Emanuele, il nuovo punto vendita. Continua così l’ampliamento del gruppo all’insegna della personalizzazione dell’esperienza di acquisto, progetto fortemente voluto da Nicola Mastromartino, Amministratore Delegato di Moderna 2020 Srl e past-president di Gruppo VéGé.

All’interno dell'ex galleria del corso pedonale di Salerno, dunque, il primo punto vendita, evoluzione del format per le medie metrature a insegna eté, che trova la sua collocazione nelle zone centrali dei centri urbani. Gli spazi, distribuiti in 700 mq, sono stati strutturati ex novo per offrire un mix ben calibrato di emozioni estetiche, servizi, funzionalità e accoglienza che permetta al cliente di vivere una spesa esperienziale appagante e arricchente sotto casa. Il concept del punto vendita, infatti, è all’insegna del bello e della sostenibilità, con una forte strategia nel servito dei freschi e freschissimi che va in parallelo a una peculiare attenzione ai servizi alla persona.

Foto di Antonio Capuano