"Chiunque sia solo e contagiato mi contatti: provvederò io alla spesa": il bel gesto di Don Pierri

"Chiunque fosse in isolamento Covid senza parenti e avesse bisogno della spesa, di un farmaco o qualsiasi altra cosa, mi può contattare o scrivere in privato su Facebook"

Lo ha fatto sapere il parroco di Capriglia, don Luigi Pierri, per tendere una mano a chiunque avesse bisogno di aiuto o stesse attraversando un momento di difficoltà a causa della pandemia. "Non c'è pericolo ad aiutare mettendo una busta dietro ad una porta: non abbiate vergogna di chiedere, può succedere a tutti", ha concluso don Luigi che ha invitato chi sta affrontando disagi, ad avere fede in Dio.