"Porta di Mare" prende forma: ecco le prime aree verdi e le attività commerciali

Continua a prendere forma la nuova area residenziale e commerciale di Porta di Mare. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, prosegue la piantumazione di varie alberature ed essenze che circonderanno tutta l'area; sono state ultimate le varie rotatorie, mentre sono in corso di realizzazione altre aree verdi, il parco giochi ed altre urbanizzazioni. Gli operai sono al lavoro per completare anche il parcheggio interrato ed un altro parcheggio in superficie situato dopo le torri.

Il cantiere

Il progetto, disegnato da Lombardini 22, prevede la costruzione di tre torri residenziali immerse nel verde con piante tipiche della macchia mediterranea che daranno anche il nome agli edifici. Saranno realizzati circa 180 alloggi, 5 medie superfici commerciali, un bar, un ristorante, 800 posti auto e 160 box auto.