Curiosità al porto di Salerno: è attraccata la "Mein Schiff Herz"

Tanta curiosità, oggi, a Salerno, per l'approdo della nave da crociera Mein Schiff 2 (Mein Schiff Herz). Si tratta della seconda delle due navi da crociera di classe Century gestite da TUI Cruises.

La storia

Costruita per Celebrity Cruises presso il cantiere Meyer Werft di Papenburg, in Germania, è stata varata l'11 luglio 1997 ed è stata battezzata ed è entrata in servizio come MV Mercury il 27 ottobre 1997. In tanti hanno scattato selfie e foto per immortalare il gigante del mare che ha fatto tappa in città, traghettando migliaia di turisti alla scoperta del nostro territorio.

Le foto sono di Antonio Capuano