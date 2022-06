Attracca a Salerno il "Sea Cloud", uno dei più grandi velieri al mondo

Tanta curiosità, questa mattina, nel porto di Salerno, dov’è attraccato - come mostrano le foto di Antonio Capuano - il Sea Cloud, uno dei più grandi velieri al mondo, con i suoi 109 metri di lunghezza e la capacità di trasportare 64 passeggeri.

Le caratteristiche

Nave da crociera a 5 stelle, la più rappresentativa della Sea Cloud Cruises, è stato costruito nel 1931 nei cantieri tedeschi di Kiel per E.F. Hutton e Marjorie Merriweather Postas. Era il più grande yacht privato a vela al mondo, con i suoi 4 alberi maestri che superano i 50 metri d’altezza e 29 vele di oltre 3000 mq. Ancora oggi, ornata con legni pregiati, con i suoi ottoni costantemente lucidati, con e chilometri di cavi arrotolati sul ponte, mantiene il fascino e lo splendore di un tempo. A bordo ci sono 32 cabine di cui 10 cabine ancora con arredi e decorazioni originali, con caminetti decorati letti a baldacchino e mobili pregiati, 2 Suite e 8 cabine Deluxe con bagni in marmo di Carrara e 18 cabine standard tutte esterne. Inoltre 4 cabine con letto a castello utilizzate all’epoca per gli ufficiali di bordo.