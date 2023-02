"Nocera soffoca, salviamo l'ultimo Pino!": Potere al Popolo lancia la petizione e attacca il Comune

"Nocera soffoca e nel frattempo l’amministrazione comunale vuole cancellare la storia del nostro territorio con altre colate di cemento!". E' quanto denuncia Potere al Popolo Agro Nocerino Sarnese, a seguito dell'inizio dei lavori per la nuova rotatoria: "Un progetto che aleggia nel mistero di scelte politiche vecchie di qualche decennio per cui chiederemo presto chiarimenti al consiglio comunale. Nel frattempo, l'unico superstite dello scempio fatto nei giardini autoctoni d'intralcio alla rotonda si erige alto e fiero, chiedendo di rimanere lì dov'è stato per secoli".

La petizione

"Per nostra fortuna, i cittadini di Nocera Inferiore tengono alla loro storia e alle radici - letterali - di questo territorio, ai suoi frutti e alle sue particolarità verdi, che stanno lentamente scomparendo. La colpa è di intere classi dirigenti che fanno dell'ambiente il proprio cavallo di battaglia e nei fatti continuano a distruggerlo per fare spazio a nuove strade e mega rotatorie", scrivono da Potere al Popolo, lanciando una petizione online per far arrivare quante più voci in consiglio comunale e portare ancora di più all’attenzione dei media "l’ennesimo scempio ambientale che si sta consumando". Per aderire alla petizione per il salvataggio del pino: openpetition.eu/!wrnyj